Стало известно, кто может скрываться под псевдонимом отравителя Скрипалей

Следователи будут отрабатывать литовские связи российского шпиона

На днях британские СМИ назвали вероятных отравителей Сергея Юлии Скрипаль . Главным подозреваемым назван фантомный сотрудник спецслужб «Гордон», который мог приехать в Солсбери под фамилией Савицкис. «КВ» соспоставил происхождение фамилии «ликвидатора» (Савицкис — литовская фамилия и вероятнее всего, что если «отравитель» всё таки был, то конспиративную жизнь он вёл в Литве ). А если проанализировать биографию экс-разведчика, становится понятно, что бывший полковник ГРУ имел тесные связи с Литвой и в дальнейшем расследование запутанного дела будет посвящено поиску «литовского следа».

Отец Сергея Скрипаля Виктор Фёдорович — военный. Он служил кадровым офицером ракетно-зенитного полка в городе Тельшяй , тогда ещё в Литовской ССР. 1 января 1948 года в этом городе на свет появился старший брат экс-разведчика Валерий Скрипаль. После рождения первенца семья перебралась в Калининград , где родился сам Сергей Скрипаль, а позднее семейство переехало в город Озёрск на границе с Польшей , где служил глава семьи. Оба сына Виктора Фёдоровича пошли по стопам отца — поступили в Ждановское военное училище в Калининграде. Старший, Валерий Скрипаль был распределён на службу в воздушно-десантные войска и остался служить в Калининграде. По рассказам родственников, он очень любил службу. Уже будучи офицером, он спас бойца у которого не раскрылся парашют. Валерий выпрыгнул вслед за солдатом и в свободном падении догнал обречённого. В итоге он спас бойцу жизнь, но для него самого этот прыжок стал последним — при приземлении он сломал обе ноги и после выписки из госпиталя был направлен служить начальником штаба гражданской обороны в Киргизскую ССР. В то время Сергей Скрипаль ещё учился в училище, но регулярно приезжал к брату на сборы, где в компании его сослуживцев отрабатывал прыжки с парашютом. Примечательно, что по воспоминаниям родных Валерия Скрипаля ещё с того времени в их компании был некий сослуживец по фамилии Савицкий, который после распада Советского Союза получил литовское гражданство и оборвал связь со всеми. Кроме того, нельзя не отметить множество исторических фактов, когда людям переехавшим в то время в Литву рекомендовали к фамилии добавлять букву «с». После того, как Сергей Скрипаль с отличием закончил училище, его распределили на службу в ВДВ в Фергану

Помимо старых товарищей брата, бывшего полковника ГРУ связывает с Литвой то, что в одном из городов живёт вдова Валерия Скрипаля, с которой он поддерживал тёплые отношения вплоть до отравления. Как рассказли «КВ» в близком окружении семьи, экс-шпион даже общался с новым избранником жены брата — бизнесменом и яхтсменом Василием. Он всегда заезжал в Литву по пути в Калиниград, где живут его родственники. Со слов собеседников, последний раз Сергей Скрипаль был Вильнюсе , аккурат за три дня до «оппозиционного» сбора, в котором после своего освобождения участвовал Михаил Ходорковский . По некоторым данным, сын бывшего разведчика Александр Скрипаль работал в банке «МЕНАТЕП», который был создан экс-главой «Юкоса»

Тем временем, от источника в следствии «КВ» стало известно, о том, что следователи вышли на близкого друга Юлии Скрипаль и «плотно работают» с ним. Степан Викеев на допросе заявил, что жениться на дочери экс-разведчика не собирался. По словам мужчины, они с Юлей жили, как соседи и лишь вместе играли в видеоигры (однако его слова опровергают их общие знакомые). Кроме того, следователи допросили женщину, контролирующую ремонт в квартире на Давыдковской. Прораб рассказала правоохранителям, что, как уже писал «КВ» всеми перестановками руководила хозяйка жилища. По её словам, в большой комнате был запланирован зал, а маленькая должна была быть детской. При этом она отметила, что Юля очень не хотела переезжать в съёмную квартиру и до последнего жила на Давыдковской. Также она отметила странное поведение Степана Викеева, который сказал ей, что «его здесь не было». Хозяин «тайной» квартиры, которую пара арендовала на время ремонта рассказал следователям, что договор аренды с ним оформлял Степан Викеев, и по сей день квартира оплачена, а договор не расторгнут.