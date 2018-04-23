В полиции рассказали, из какого автомата стреляли в Воронеже с балкона 

Свидетелями необычного отдыха своих соседей стали жители 83-го дома по улице Владимира Невского. Сидели, выпивали, а потом решили пострелять из автомата с балкона. Три автоматных очереди посеяли панику среди жильцов. Они вызвали полицию и указали на квартиру, откуда велась стрельба. Дверь правоохранителям открыл владелец. Хозяин квартиры и его друг уверяли, что не стреляли, а появление полиции объясняли весьма своеобразно.
— Почему они всё-таки решили, что у вас стреляли, с чего они это взяли, вы объясните, пожалуйста? — Я думаю, дедуктивный метод. — Я думаю, да. — Сдал сбой… Дедуктивный метод. Не все из нас являются Пюаро, Пиаро, Пуаро… И мисс Марпл тоже не у нас. Поэтому, я думаю, что они взяли не того. — У нас изъяли подарок. Подарком владелец квартиры называет автомат, который купил, якобы, в качестве презента своему отцу. В результате происшествия никто не пострадал, оружие изъяли, а стрелков задержали.
Однако вскоре из отдела полиции их отпустили. Выяснилось, что оружие серьёзной опасности не представляет. Автомат оказался всего лишь макетом, на который даже не требуется специального разрешения. Впрочем, в городе из него стрелять запрещено. Пока полиция проводят проверку, которая, возможно, закончится возбуждением уголовного дела. Пётр Хватаймуха — заместитель начальника отдела полиции № 4 УМВД по г. Воронежу: — В таком состоянии, в котором мы изъяли данное оружие оно не опасно для окружающих. Это, повторяю ещё раз, макет автомата АКС, предназначенный для стрельбы свето-шумовыми патронами. Без определённой переделки стрельба боевыми патронами из него невозможна. Стрельба из данного вида оружия в городе запрещена, ведётся в специально отведённых для этого местах.