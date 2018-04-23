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МИД РФ: доклад Госдепа о правах человека в мире изобилует политизированными оценками
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МИД РФ: доклад Госдепа о правах человека в мире изобилует политизированными оценками 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ежегодный доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире изобилует политизированными оценками, в том числе в отношении России. Об этом в понедельник заявили в МИД РФ.
"Обнародованный 20 апреля ежегодный доклад Государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире, как и предыдущие подобные опусы, изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами, — отметили на Смоленской площади. — Что касается России, то, к сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации".
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