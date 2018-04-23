Новый ФОК с бассейном в Коломне готов к открытию

«Предполагается, что ФОК будет использоваться для тренировок по спортивному плаванию, а также для проведения сеансов оздоровительного плавания для населения. Общая площадь здания составляет 1838 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Помимо бассейна, на базе спортивного центра планируется создание секций пауэрлифтинга, гиревого спорта и бодибилдинга. Также в «Коломенском» будет располагаться центр тестирования комплекса ГТО.