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Новый ФОК с бассейном в Коломне готов к открытию
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Новый ФОК с бассейном в Коломне готов к открытию 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Коломне готовятся к открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Коломенский», спортивный объект в поселке Радужный оснащен бассейном и залом для подготовительных занятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Предполагается, что ФОК будет использоваться для тренировок по спортивному плаванию, а также для проведения сеансов оздоровительного плавания для населения. Общая площадь здания составляет 1838 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Помимо бассейна, на базе спортивного центра планируется создание секций пауэрлифтинга, гиревого спорта и бодибилдинга. Также в «Коломенском» будет располагаться центр тестирования комплекса ГТО.
«Хочу отметить, что недавно ученики Радужненской школы стали призерами ставших традиционными соревнований «Веселые старты». Надеюсь, новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет для них хорошим подарком, который поможет добиться новых и в следующем году», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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