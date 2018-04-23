Около 70 тыс. человек посетили библиотеки Москвы в рамках акции «Библионочь»

Порядка 70 тысяч человек посетили 440 московских библиотек в ночь с 21 на 22 апреля, в этом году акция «Библионочь» проводилась в седьмой раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На площадках акции прошло более 2 тысяч мероприятий, в том числе около сотни встреч с писателями, 150 мастер-классов, множество квестов, спектаклей, концертов и чтений. Все учреждения, присоединившиеся к проекту, продлили график работы, а девять библиотек были открыты до раннего утра. 22 детские библиотеки работали до 21:00 и подготовили для самых маленьких «Библиосумерки», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие акции состоялось в 18:00 в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева — в этом году «Библионочь» приурочили к 200-летию со дня рождения писателя. Одновременно во всех библиотеках Москвы началась трансляция видеоролика, в котором актеры Аглая Тарасова Юрий Колокольников читали отрывки из рассказа «Бежин луг» и повести «Вешние воды». Многие библиотеки в качестве главной темы вечера выбрали роман «Отцы и дети».

На церемонии открытия заслуженный художник России скульптор Дмитрий Тугаринов подарил библиотеке посмертную маску Ивана Тургенева и слепок его левой руки. Участники акции организовали уличный флешмоб в честь юбилея классика: они выстроились в букву Т и число 200 в красном сердце. Затем в библиотеке состоялся костюмированный бал «Тургеневка приглашает».

«Мы очень рады, что столичные библиотеки перестраиваются, становятся центром просвещенного культурного досуга. Во время «Библионочи» в наших библиотеках всегда толпа у центрального входа. Я желаю, чтобы такой ажиотаж был всегда», — сказал на церемонии открытия Владимир Мединский.