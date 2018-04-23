Большой медиа‐коммуникационный форум пройдет в Москве 24‐26 апреля

В Экспоцентре на Красной Пресне 24‐26 апреля пройдет Большой медиа‐коммуникационный форум (БМКФ 2018), мероприятие организуется уже четвертый год подряд, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«БМКФ 2018 проходит при партнерстве и на площадке одного из самых значительных событий телекоммуникационной отрасли — выставки СВЯЗЬ 2018. Соорганизаторами БМКФ 2018 выступают ЦВК «Экспоцентр» и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций)», — говорится в сообщении.

Работа форума в течение трех дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками.

Также зарегистрированные участники форума и выставки смогут свободно перемещаться по территории всего Экспоцентра, принимая участие в максимальном объеме мероприятий в эти дни. По оценке оргкомитета, в форуме за три дня его работы примут участие более 3 тысяч человек.

Доступно бесплатное (льготное) участие — для определенных групп участников — докладчики, партнеры, эксперты, представители СМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных вузов, участники прошлых лет.

Все что нужно, чтобы стать участником БМКФ 2018 — пройти быструю онлайн-регистрацию с использованием платформы RUNET–ID и выбрать необходимый статус. Регистрация открыта на сайте.