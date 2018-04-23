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Сын убил отца во время драки в Пензенской области
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Сын убил отца во время драки в Пензенской области 

360tv.ru 1 час назад
В Пензенской области 30‐летнего мужчину заключили под стражу. Во время драки он убил своего 53‐летнего отца. Об этом сообщила «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СКР.
По версии следствия, 18 апреля обвиняемый привел домой выпившего отца, который сразу же заснул. Когда родитель проснулся, уже сын был пьян. Произошла драка.
Сын увидел, что отец начал задыхаться, но не придал этому значения и решил, что он придет в себя без посторонней помощи. Мужчина вышел на улицу покурить. Там он встретил мать, которая вернулась с работы, и рассказал ей, что подрался с отцом. Женщина вызвала «скорую помощь», однако прибывшие медработники уже ничем не могли ему помочь
пресс-служба
регионального СУ СКР.
Сотрудники СК продолжают расследование.
В феврале текущего года житель Пензы зарубил родную мать топором
из-за  грязной посуды.
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