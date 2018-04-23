Ещё
МИД: доклад Госдепа о правах человека формирует негативное отношение к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: доклад Госдепа о правах человека формирует негативное отношение к России 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Госдепартаменту США не удалось избавиться от русофобских стереотипов в докладе о ситуации с правами человека. Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел России.
"К сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что авторы доклада пользовались приемами, целью которых является формирование негативного отношения к России как «основному нарушителю прав человека». Весомости этому тезису Вашингтон придает шаблонным набором обвинений, скопированным из предыдущих докладов. Кроме того, США перекладывают на Россию ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине.
"Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США. Игнорируются нарастающие системные проблемы, включая закоренелую расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских идей и деятельности экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ, массовую прослушку людей в CШA и за их пределами и другие острые вызовы в этой сфере", — отметили в МИД.
В Министерстве посоветовали властям США заняться решением своих проблем и прислушаться к рекомендациям профильных межправительственных структур и правозащитников, а не поучать тех, кто в этом не нуждается.
ТВ Центр: последние новости
В США задержали подозреваемого в убийстве 4 человек в ресторане Собянин пригласил москвичей поучаствовать в акции "Миллион деревьев" В "Москва-Сити" открыли самую высокую в Европе смотровую площадку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие252
Российские суда лишат входа на Украину95
Путин подпишет «беспрецедентный указ»96
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение