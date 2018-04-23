МИД: доклад Госдепа о правах человека формирует негативное отношение к России

"К сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России , подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что авторы доклада пользовались приемами, целью которых является формирование негативного отношения к России как «основному нарушителю прав человека». Весомости этому тезису Вашингтон придает шаблонным набором обвинений, скопированным из предыдущих докладов. Кроме того, США перекладывают на Россию ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине

"Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США. Игнорируются нарастающие системные проблемы, включая закоренелую расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских идей и деятельности экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ , массовую прослушку людей в CШA и за их пределами и другие острые вызовы в этой сфере", — отметили в МИД.

В Министерстве посоветовали властям США заняться решением своих проблем и прислушаться к рекомендациям профильных межправительственных структур и правозащитников, а не поучать тех, кто в этом не нуждается.