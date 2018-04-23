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Жители поселка в Раменском районе уже полгода не могут спокойно спать из‐за непрестанного собачьего лая
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Жители поселка в Раменском районе уже полгода не могут спокойно спать из‐за непрестанного собачьего лая 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители поселка Ильинский Раменского района уже привыкли говорить погромче ‐ иначе друг друга здесь не услышать. Собачий лай c участка номер 8 почти не смолкает. Несколько десятков псов реагируют на каждое движение возле забора.
И так уже почти полгода. С тех самых пор, как владелица дома сдала его любительнице животных. А та решила приютить на участке бездомных собак.
Лают без конца, спим все на первом этаже, чтобы хотя бы  чуть-чуть
забором прикрывало
— Светлана, местная жительница.
Через забор можно рассмотреть, в каких условиях находятся четвероногие. Сколько именно собак в каждом из таких вот самодельных вольеров непонятно, но похоже, что в ближайшее время будок без окон и дверей станет больше.
И помочь измученным жителям, как выясняется, никто не в силах. Держать на своем участке можно сколько угодно собак — законом это никак не регулируется. Администрация поселка в конфликт не вмешивается, а приехавшая полиция в очередной раз лишь принимает от соседей зоозащитницы заявление — уже. Даже зайти на участок у стражей порядка оснований нет. А вот хозяйка дома по телефону дает свой совет уставшим от лая людям.
Они обычно не лают — только когда шум возле забора. Вы для них раздражитель
— хозяйка дома.
Жители могут доказать, что нарушен закон о тишине, говорят юристы. Если им удастся подтвердить превышение уровня шума, любительнице животных вынесут предписание, а в случае повторения она, возможно, даже получит административное наказание. Кроме того, существуют нормы содержания животных.
Если будут установлены признаки
какого-то  жестокого обращения — что собаки там лают, потому что они есть хотят, потому что им тесно, потому что им холодно, потому что им не уделяют внимание — то это можно все под жестокое обращение с животными подвести, в данном случае это уголовная ответственность
— Татьяна Золотарь, адвокат.
А еще псы должны быть привиты. Все эти возможные нарушения — повод начать разбирательство. Вот только что будет с собаками, если после этого их изымут у нынешней хозяйки — непонятно. Ведь зоозащитница забирает их с улицы и многих буквально спасает от смерти.
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