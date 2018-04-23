«Сердце — узнаваемый знак»: власти рассказали, как выбрали символику Самарской области

Символику Самарской области разработал тольяттинский дизайнер Олег Малинин. Его работу выбрали по результатам народного голосования, которое проводили на одном из ресурсов регионального правительства. Об этом сообщил врио главы департамента туризма Михаил Мальцев.

Вот так выглядит самарская символика

— Самарская область через несколько недель принимает крупнейшее мировое событие и хотелось бы, чтобы туристы увезли с собой приятные впечатления и сувениры на память. Сердце — один из самых позитивных и узнаваемых в мире символов, а для Самарских жителей это еще и узнаваемые черты региона на карте России , оно символизирует радушие и гостеприимство, и это положительные качества большинства жителей Самарской области. В графическом знаке заметны и значимые туристические символы региона — Волга и Жигулевские горы. Идея выбранная жителями и исполненная профессионалами — символ позитивных изменений в Самарской области, — считает Михаил Мальцев

Конкуренцию Олегу Малинину составляли еще 88 дизайнеров. Вот работы некоторых из них:

После общественного голосования и победы тольяттинского дизайнера в конкурсе его работу скорректировали с помощью профессионального дизайнерского агентства. Сотрудники организации также дали рекомендации по внедрению символики. Стоимость работ составила 96 тысяч рублей.

Логотип представляет себой символическое изображение очертаний Самарской области на карте — сердце, в центре которого течет река Волга. Цвета — синий и зеленый — символизируют опять же реку, а также природные богатства региона — Самарскую Луку и Жигулевские горы. Латинская буква «S» соответствует первой букве названия региона.

Торговая марка зарегистрирована. Следующим этапом станет предоставление графического изображения производителям сувенирной и иной продукции. В 2018 году организации смогут пользоваться логотипом бесплатно. Сейчас региональные власти формулируют условия.