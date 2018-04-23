Ещё
Депутаты решили ввести штраф 5000 рублей за тонировку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты решили ввести штраф 5000 рублей за тонировку 

ngs.ru 21 минуту назад
Фото: ngs.ru
Законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил тонировки Государственная дума РФ рассмотрит уже этой весной, документ предусматривает 10-кратное повышение штрафов, сообщает издание Autonews.ru. Сейчас штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей (250 рублей со скидкой).
«Тонировать машину можно и нужно, но тонировать так, как это положено по правилам дорожного движения и ГОСТам. Задние стекла можно хоть в «ноль» затонировать, а передние боковые и лобовое должны быть чистыми, со светопропускаемостью 75 и 40% соответственно. С 2014 года количество штрафов за незаконную тонировку выросло в три раза. Существующее наказание не останавливает недисциплинированных водителей», — рассказал Autonews первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Предполагается, что первый штраф за такое нарушение должен вырасти до 1500 рублей, а если водитель в течение года будет остановлен с тонировкой второй раз, штраф составит 5000 рублей. Как считают в Госдуме, тонировка в разы увеличивает риск ДТП, особенно в плохих погодных условиях и в темное время суток.
Портал НГС. АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.
Читайте также:
Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi
Красивая Ксения работает директором строительной компании, водит Audi A7 и тренирует своё тело.
ngs.ru: последние новости
Начался весенний нерест: рыбалка на Оби попала под запрет Новосибирцам раздадут тысячи георгиевских ленточек Локоть и Травников вышли на улицы подметать пыль и грести мусор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие145
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо40
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»229
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение