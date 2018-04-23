5 самых сексуальных молодых миллиардеров (заверните всех)

Эван Шпигель (27 лет, сооснователь мессенджера Snapchat и компании Snap Inc, состояние — $3,1 млрд)

Уж кто-кто, а Миранда Керр точно знает толк в мужчинах. В свое время модель осуществила мечту фанаток «Пиратов Карибского моря» и окольцевала Орландо Блума, а недавно провернула тот же фокус с одним из самых молодых и перспективных миллиардеров современности — Эваном Шпигелем. Мы, конечно, огорчены тем фактом, что сооснователь Snapchat теперь несвободен, но его выбор одобряем: все-таки Миранда классная!

Эдуардо Саверин (36 лет, один из соучредителей социальной сети Facebook, владелец 5% акций компании, состояние — $2,5 млрд)

Мы намеренно не стали включать в эту подборку Марка Цукерберга (не всегда же лавры должны доставаться ему), и решили обратить ваше внимание на его обаятельного партнера по бизнесу Эдуардо Саверина.

Хотя с Марком у них в свое время и были разногласия, это ни в коем случае не умаляет заслуг этого симпатичного молодого человека. Когда Facebook только запускался, Эдуардо был основным инвестором и коммерческим директором проекта. Сейчас их с Цукербергом детище — самая популярная соцсеть в мире.

Том Перссон (33 года, наследник основателя H&M, состояние — $2,4 млрд)

Тому повезло: в отличие от других героев нашей подборки, свои миллиарды ему не пришлось зарабатывать потом и кровью. Молодой человек родился в очень богатой семье. Его дед Эрлинг Перссон — основатель бренда а H&M. Впрочем, самого Тома мало интересует то, как обстоят дела в семейной бизнес-империи. Куда сильнее его увлекает кинематограф.

Павел Дуров (33 года, один из создателей социальной сети «ВКонтакте, создатель мессенджера Telegram, состояние — $1,7 млрд)

Павел Дуров — человек во всех смыслах уникальный. Его называют российским Цукербергом, но, кажется, он давно перерос этот статус и уверенно движется к тому, чтобы заткнуть за пояс сооснователя Facebook. Личную жизнь один из талантливейших бизнесменов планеты скрывает похлеще, чем ключи шифрования от Telegram. Что ж, остается только тешить себя иллюзиями о том, что его сердце свободно.

Фад Харири (36 лет, член правления компании Future Television Network, состояние — $1,33 млрд)