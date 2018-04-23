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В Госдуме прокомментировали создание спецгруппы «по изучению поведения РФ»
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В Госдуме прокомментировали создание спецгруппы «по изучению поведения РФ» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Заместитель главы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о создании специальной группы «по изучению поведения России» глупым и расценил его как попытку представить россиян непослушными учениками.
«На такие глупые заявления трудно реагировать. Комментировать очень трудно. Говоря про таких лидеров, ты обижаешь, наверно, народ, раз у них такие руководители», — цитирует РИА «Новости» его слова.
«Борис представляет нас непослушными учениками, а себя — строгим учителем. Я думаю, он заблуждается. Он, наверное, сам плохо учился в школе, судя по всему», — добавил парламентарий.
Ранее в понедельник глава Форин-офиса объявил о намерении стран «Большой семерки» создать специальную группу, которая будет за «пагубным поведением РФ». По его словам, отслеживаться будут буквально все: деятельность россиян в киберпространстве, «распространение ими дезинформации», «возможные попытки убийства» и др.
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