В Госдуме прокомментировали создание спецгруппы «по изучению поведения РФ»

«На такие глупые заявления трудно реагировать. Комментировать очень трудно. Говоря про таких лидеров, ты обижаешь, наверно, народ, раз у них такие руководители», — цитирует РИА «Новости» его слова.

«Борис представляет нас непослушными учениками, а себя — строгим учителем. Я думаю, он заблуждается. Он, наверное, сам плохо учился в школе, судя по всему», — добавил парламентарий.

Ранее в понедельник глава Форин-офиса объявил о намерении стран «Большой семерки» создать специальную группу, которая будет за «пагубным поведением РФ». По его словам, отслеживаться будут буквально все: деятельность россиян в киберпространстве, «распространение ими дезинформации», «возможные попытки убийства» и др.