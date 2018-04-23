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СКР и прокуратура проверяют гибель первоклассника от арматуры на ВИЗе
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СКР и прокуратура проверяют гибель первоклассника от арматуры на ВИЗе 

АиФ Урал 48 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге органами СКР организована доследственная проверка по факту гибели ученика одной из школ, который через неделю от полученных травм скончался в больнице. Мальчик упал головой на арматуру на футбольном поле, сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Несчастный случай произошел 15 апреля на футбольном поле школы №171 в Екатеринбурге. По предварительным данным следствия, учащийся первого класса школы во время прогулки упал и ударился головой о кусок арматуры. Как отмечают очевидцы происшествия, металлический стержень вошел в голову ребенка на 9 см. Мальчишке потребовалась срочная госпитализация. Однако врачи детской горбольницы, как ни боролись за спасение жизни ребенка, сделав две операции, не смогли его реанимировать. Сегодня мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.
«В настоящее время следствием СКР выясняются все без исключения обстоятельства трагедии. Зафиксирована обстановка на месте происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, родственников и знакомых умершего подростка, а также представителей школы, в районе которой произошёл инцидент», — сообщил о проверке официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По его данным, сейчас тело ребенка направлено на судмедисследование для установления точной причини смерти. Органы СКР занимаются исследованием документов, на чьем балансе содержался спортивный стадион и кто несет ответственность за безопасность на спортобъекте. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, стало известно, что о проверке также заявили в прокуратуре Свердловской области. «Проверяется информация, что после строительства стадиона была оставлена арматура возле забора. В том числе будет установлено, какая организация его построила и все ли работы по благоустройству были выполнены фактически», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
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