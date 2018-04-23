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УК из Ликино‑Дулева исключили из реестра за неисполнение предписания Госжилинспекции
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УК из Ликино‑Дулева исключили из реестра за неисполнение предписания Госжилинспекции 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
УК «Коммунальные технологии» из подмосковного города Ликино-Дулево лишилась права управления домом за неисполненные предписания Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Сведения об управляющей организации ООО «Коммунальные технологии» как организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом №50А на Коммунистической улице в городе Ликино-Дулево, исключены из реестра лицензий Московской области», — говорится в сообщении.
Как отметил Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков, УК лишилась права управления домом из-за двух неисполненных предписаний Госжилинспекции.
Предписания выдавались после проверок жалоб жителей. УК должна была исполнить их соответственно в июле и сентябре 2017 года. Инспекторы требовали устранить протечки системы холодного водоснабжения, убрать из подвала бытовой и строительный мусор, осушить и продезинфицировать его. Другое предписание касалось проведения перерасчета за содержание жилого помещения в соответствии с тарифом, который установило общее собрание собственников. Однако оба предписания исполнены не были, за что мировой судья наложил штрафы на УК.
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, если в течение календарного года владеющая лицензией организация два и более раз наказывалась за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания органа государственного жилищного надзора в одном многоквартирном доме — сведения о таком доме исключаются из реестра лицензий. Если общая площадь помещений в исключенных домах достигнет 15% от общей площади управляемого УК жилфонда — аннулируется лицензия», — напомнил Соков.
Теперь органы местного самоуправления обязаны проинформировать о принятом решении собственников помещений в доме и ресурсоснабжающие организации, а также созвать общее собрание собственников по вопросу о выборе способа управления домом. Если же решение не будет принято — необходимо объявить открытый конкурс по отбору УК.
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