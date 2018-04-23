Госжилинспекция Подмосковья выявила более 2 тыс. нарушений на минувшей неделе 

Госжилинспекция Московской области выявила 2093 нарушения жилищного законодательства с 16 по 20 апреля в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору, сообщается на сайте надзорного органа.
«Выдано 225 предписаний об их устранении и составлен 151 протокол об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 37 штрафов на общую сумму 1,3 миллиона рублей», — сообщил руководитель Госжилинспекции Вадим Соков.
Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Химки. Здесь 13 административных дел за нарушение лицензионных требований и несвоевременную оплату штрафов Госжилинспекции заведены на ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ООО УО «Спец Сервис» и МП «ДЕЗ ЖКУ».
В городском округе Красногорск несоблюдение законодательства об энергосбережении и неисполнение предписаний жилищных инспекторов обернулись 9 протоколами в отношении ООО «ККС» и МБУ «Ильинское подворье».
Кроме того, отметил Соков, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 3041 многоквартирном доме. Нарушения теплового контура были обнаружены в 195 домах. Наибольшее их количество — в городских округах Химки (17) и Орехово-Зуево (15), а также Пушкинском районе (13).
Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 73 домах. Больше всего их на территориях городских округов Дубна (18), Долгопрудный (7) и Королев (6). На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.