Полиция просит помочь опознать мужчину, труп которого нашли в лесу

Погибшего не могут опознать уже больше недели.

Кондопожской полицией продолжаются мероприятия по установлению личности неизвестного мужчины, обнаруженного в лесу 15 апреля. Тело было обнаружено у дороги, соединяющей поселок Березовка и деревню Вороново, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

На вид: возраст 45-55 лет, рост 174 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые темного цвета, лобное облысение, спинка носа имеет искривление в левую сторону.

Одет: черная куртка с тремя белыми полосками на рукавах и надписью «Adidas», слева на груди на куртке знак и надпись «Opel», также на куртке красные вставки; синие джинсы, черные зимние ботинки.

Всех, кто узнал неизвестного, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: 8 (81451) 2-09-02, 8-953-544-27-69.

Посмотреть фото с места происшествия можно по нижеприведенным ссылкам. Внимание! Перед переходом по ссылке предупреждаем, что на фотографиях снято крупно мертвое тело человека. Изображения без ретуши и монтажа. Если вас это может шокировать, воздержитесь от просмотра!