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Полиция просит помочь опознать мужчину, труп которого нашли в лесу
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Полиция просит помочь опознать мужчину, труп которого нашли в лесу 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Погибшего не могут опознать уже больше недели.
Кондопожской полицией продолжаются мероприятия по установлению личности неизвестного мужчины, обнаруженного в лесу 15 апреля. Тело было обнаружено у дороги, соединяющей поселок Березовка и деревню Вороново, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
На вид: возраст 45-55 лет, рост 174 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые темного цвета, лобное облысение, спинка носа имеет искривление в левую сторону.
Одет: черная куртка с тремя белыми полосками на рукавах и надписью «Adidas», слева на груди на куртке знак и надпись «Opel», также на куртке красные вставки; синие джинсы, черные зимние ботинки.
Всех, кто узнал неизвестного, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: 8 (81451) 2-09-02, 8-953-544-27-69.
Посмотреть фото с места происшествия можно по нижеприведенным ссылкам. Внимание! Перед переходом по ссылке предупреждаем, что на фотографиях снято крупно мертвое тело человека. Изображения без ретуши и монтажа. Если вас это может шокировать, воздержитесь от просмотра!
— предупредили в пресс-службе МВД, на сайте которого и опубликованы снимки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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