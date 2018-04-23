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Главгосэкспертиза согласовала проект этапа строительства судоверфи «Звезда»
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Главгосэкспертиза согласовала проект этапа строительства судоверфи «Звезда» 

Прайм 1 час назад
Главгосэкспертиза России согласовала проект этапа строительства судостроительного комплекса «Звезда», сообщает ведомство в понедельник.
В рамках рассмотренного Главгосэкспертизой проекта возводятся гидротехнические сооружения суперверфи, а также объекты зоны таможенного контроля на участке территории опережающего развития «Большой Камень».
"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаза», "Роснефти" и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники. В марте глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что суммарные инвестиции в судостроительный комплекс «Звезда» составляют 200 миллиардов рублей.
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