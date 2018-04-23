Главгосэкспертиза согласовала проект этапа строительства судоверфи «Звезда»

Главгосэкспертиза России согласовала проект этапа строительства судостроительного комплекса «Звезда», сообщает ведомство в понедельник.

В рамках рассмотренного Главгосэкспертизой проекта возводятся гидротехнические сооружения суперверфи, а также объекты зоны таможенного контроля на участке территории опережающего развития «Большой Камень».

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.