Радзиховский: Распад Империи надломил самооценку российской элиты

На «невоенном фронте» тоже передышка: американцы притормозили бег с санкциями. Дума , как известно, разработала проект «нашего ответа», но принятие этого «аналогового закона» тоже отложено — минимум на месяц.

Завис вопрос о возможной встрече Путин-Трамп. Никто от нее не отказывается, но представить Соглашение (а иначе — зачем встречаться?) не удается.

Шаткое равновесие…

В отличие от большинства аналитиков я не считаю, что разрядка сейчас невозможна, что новая-старая эскалация неизбежна. Но так или иначе, хочется понять все-таки ПРИЧИНУ холодной войны-2.

Конфликты людей, организаций, стран часто идут по логике «дурной бесконечности»: исходный повод вроде бы вообще забыт, борьба — самоценна, каждый участник защищается здесь и сейчас — отвечает на очередной ход другого, тем самым вызывая его на новый враждебный шаг. Тем не менее исходный повод, базовая обида, ядро ссоры всегда есть и воспроизводятся на новых витках.

Я не раз писал, что «материальных причин» для жесткой борьбы Россия США (шире — Запад) или просто нет, или они явно неадекватны энергии противостояния.

Распад Империи надломил самооценку, самоидентификацию российской элиты, а во многом — и всего народа

У США и РФ нет территориальных претензий друг к другу. Да, страны НАТО не признают присоединение Крыма к России, обвиняют нас в событиях в Донбассе, но ведь кризис 2014 г. произошел уже на фоне испорченных отношений России с Западом. Собственно, именно поэтому в России так остро реагировали на возможность «ухода Украины на Запад». Так что «Крым и Донбасс» — не причина, а следствие противостояния с Западом.

Экономическая конкуренция между США и РФ, естественно, есть, например, на рынках торговли оружием. Среди мировых экспортеров США и РФ твердо занимают 1-е и 2 место с большим отрывом от других стран. Эта торговля высоко политизирована, США используют санкции в том числе и для того, чтоб вытолкнуть Россию с рынка. Например, сейчас госдеп объявил, что Турцию могут ждать санкции, если она купит С-400. И все же продажа оружия (около 4% в российском и меньше 1,5% в американском экспорте) не может быть причиной глобального политического противостояния.

Военные угрозы? Несмотря на залихватские ТВ-истерики, Лавров только что опять повторил, что война между Россией и США «исключена на 100%». Собственно, и «пиар-бои» в Сирии это только подтверждают.

И при этом противостояние, в воронку которого мы все поневоле втянуты, составляет главное содержание нашей политической жизни.

Его мотивы достаточно очевидны, они названы — надо просто слышать.

Путин много раз говорил о «главной геополитической катастрофе» ХХ века — распаде СССР. Для России это не факт Истории, а неизжитая фрустрация. В которой, кстати, массовое сознание чем дальше, тем больше винит Запад и его «агентуру — внутренних предателей».

При этом речи нет, чтобы вновь в какой-то форме воссоздать СССР — опять же, по словам Путина, чтобы строить такие планы, надо «не иметь головы». Пытаться присоединить Ср. Азию, Закавказье или даже славянские республики Украину и Белоруссию ?! Очевидное безумие: все эти государства стали бы активно сопротивляться, безнадежная попытка «воссоединения» не усилила, а предельно ослабила бы Россию.

Психологическая проблема в другом.

Распад Империи надломил самооценку, самоидентификацию российской элиты, а во многом — и всего народа. Русские привыкли ("скрепа" самосознания) видеть свою страну Сверхдержавой, привыкли, что Запад — это зеркало, в которое 300 лет смотрится Россия, отражает именно Мировую Сверхдержаву. Тут два базовых чувства — Гордости и Безопасности. И оба они «вдруг» оказались под боем, а смысл и цель всей Истории России — под вопросом. «Порвалась дней связующая нить — как мне обрывки их соединить?».

О чем и сказал Путин в Мюнхенской речи, подчеркивая, что Россия всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику и будет это делать впредь. Но «независимую» внешнюю политику проводят Китай Индия , другие страны. При этом у них (до последнего времени даже у Китая при всей реальной остроте экономической конкуренции с США) нет активной конфронтации с Западом. Дело в том, что это страны традиционно все-таки региональные, что их никак не «угнетает». А Россия считает себя (и другие ее считают) страной Глобальной.

В этом и состоит проблема: восстановить вовсе не СССР (тем более не «Восточный Блок»), а — без СССР! — политическое влияние, статус, амбиции СССР, точнее Тысячелетней Российской Державы, 300-летней Империи. Этого «геополитического уважения» Россия не получила. Наоборот — любые глобальные амбиции России (даже виртуальные) воспринимаются на Западе как «угроза реванша» и встречают сопротивление.

Отказываться от своей самооценки Россия не может

Конечно, в XXI веке «цена страны» определяется не только (и не столько) военным, политическим, геополитическим весом, сколько технологическим развитием, производством брендов и т. д. Здесь России трудно сейчас всерьез претендовать на Глобальную Роль. Но отказываться от своей самооценки Россия не может.

Таков один из исходных пунктов «сущностного противоречия» с своей Историей, которое политически преломляется в конфликт с Западом. «Нас не слышат» — «мы боремся».

Возможен ли тут какой-то политико-психологический компромисс, или разрыв будет углубляться (например, под давлением США как противовес возникнет «политическая ось» Пекин — Тегеран Москва )?

Вопрос пока открыт. Его решение зависит во многом от лидеров США и России.