Форум «Единая Россия. Направление 2026» прошел в Сызрани и Тольятти 

Приравнять агрессию в отношении врачей к нападению на полицейских, обязать застройщиков озеленять территорию, ввести систему стимулирования деятельности предприятий. Эти и многие другие предложения прозвучали в Сызрани и Тольятти на форуме "Единая Россия. Направление 2026". Дискуссии в формате живого диалога проводятся сейчас по всей стране. Цель — сбор предложений по реализации Посланий президента Владимира Путина и руководителей регионов.
Увеличить среднюю продолжительность жизни в регионах страны до 80 лет. Это — одна из главных задач, прозвучавших в Посланиях президента Владимира Путина и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Мысли и идеи по ее решению звучат на площадке «Здоровье и Экология». Например, предлагается сделать обязательной проверку на онкологические заболевания при прохождении планового медосмотра. Здесь же обсуждаются вопросы защиты окружающей среды. Спикер секции «Экология и здоровье» Денис Волков отметил: «Это было указано и в Послании президента, что надо усилить контроль за предприятиями, которые выбрасывают вредные вещества, но вторая важная проблема — это то, что надо нам озеленять территорию города, восстанавливать лес, потому что это сказывается на нашем с вами здоровье».
Ряд спикеров поддержали идею обязать застройщиков при возведении новых жилых комплексов проводить озеленение территории. На площадке «Достойная жизнь» говорили о поддержке бизнеса, развитии экономики. Акцент — на внедрении целевой программы по подготовке будущих специалистов для конкретных предприятий, например АВТОВАЗа. «Губернатор в своем Послании обозначил, что достойная жизнь будет тогда, когда будет достойная экономика. Инвестиционный климат Самарской области — это та сфера, которая требует особых улучшений. Сегодня представители разных муниципалитетов, разных районов и городов свои предложения озвучили, что необходимо сделать, чтобы экономика нашего региона была более эффективной», — прокомментировал спикер секции «Достойная жизнь» Сергей Андреев.
Как в Сызрани, так и в Тольятти большое внимание — вопросам детства. Участники секции «Образование» предложили создать в регионе сеть центров детского технического творчества, подобных «Кванториуму». Продуктивно работала и площадка «Обновление партии Единая Россия». Секретарь Самарского реготделения партии «ЕР» Екатерина Кузьмичева заявила: «Партия — это не просто какой-то монолит. Это живой организм, который должен меняться. Для того, чтобы она работала, для того, чтобы все действия были направлены на помощь населению, на помощь людям, с которыми общаются партийцы, конечно, нужно смотреть внутрь содержания того или иного политического объединения».
Свод предложений, прозвучавших на партийных дискуссионных площадках в регионах, планируется обсудить на федеральной партийной конференции «Единая Россия. Направление 2026» в мае.