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На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начался монтаж систем безопасности
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На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начался монтаж систем безопасности 

Интересант 1 час назад
На втором энергоблоке Ленинградской АЭС-2 установлена первая из четырех гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора. Это один из элементов системы, представляющей собой цилиндрический сосуд объемом до 60 кубических метров и весом более 75 тонн, сообщает пресс-служба станции.
Гидроемкости устанавливаются в здании реактора второго энергоблока на отметке +26.500 метров. Сосуды находятся над реактором и впоследствии будут заполнены водным раствором борной кислоты под давлением азота. В случае аварии содержимое этих емкостей самотеком окажется внутри активной зоны реактора, и, таким образом, погасит цепную ядерную реакцию большим количеством борсодержащего вещества, хорошо поглощающего нейтроны.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 мегаватт каждый. Ведется сооружение замещающих мощностей. Их первый энергоблок находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Продолжается сооружение энергоблока № 2.
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