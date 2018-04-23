На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 начался монтаж систем безопасности

На втором энергоблоке Ленинградской АЭС-2 установлена первая из четырех гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора. Это один из элементов системы, представляющей собой цилиндрический сосуд объемом до 60 кубических метров и весом более 75 тонн, сообщает пресс-служба станции.

Гидроемкости устанавливаются в здании реактора второго энергоблока на отметке +26.500 метров. Сосуды находятся над реактором и впоследствии будут заполнены водным раствором борной кислоты под давлением азота. В случае аварии содержимое этих емкостей самотеком окажется внутри активной зоны реактора, и, таким образом, погасит цепную ядерную реакцию большим количеством борсодержащего вещества, хорошо поглощающего нейтроны.