Медведев подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров и подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.