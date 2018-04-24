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Медведев подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
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Медведев подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал временное соглашение сроком на четыре года, предусматривающее образование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров и подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.
В марте посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС говорил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном близки к завершению. Работа над соглашением между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания неоднократно переносились. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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