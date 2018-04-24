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Медведев одобрил проект соглашения по ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
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Медведев одобрил проект соглашения по ЗСТ между ЕАЭС и Ираном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект временного соглашения по зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", — заявили в правительстве.
Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров и подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что ЕАЭС предстоит завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с Египтом, Израилем, Сингапуром.
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