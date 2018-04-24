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Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном
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Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном 

РИА Новости 21 минуту назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, распоряжение опубликовано на сайте кабинета во вторник. Теперь соглашение предстоит подписать.
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами, с одной стороны, и Исламской республикой Иран, с другой стороны", — говорится в документе.
ЕАЭС предоставит Ирану тарифные уступки по 502 кодам товарной номенклатуры.
Проект был подготовлен по итогам саммита ЕАЭС 26 декабря 2016 года о начале с Ираном переговоров о заключении временного соглашения и был утверждён на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года.
Соглашение будет подписано на четыре года.
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