Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами, с одной стороны, и Исламской республикой Иран, с другой стороны", — говорится в документе.

ЕАЭС предоставит Ирану тарифные уступки по 502 кодам товарной номенклатуры.

Проект был подготовлен по итогам саммита ЕАЭС 26 декабря 2016 года о начале с Ираном переговоров о заключении временного соглашения и был утверждён на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года.

Соглашение будет подписано на четыре года.