Израиль возобновил переговоры по заключению соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

"Сегодня мы возобновили переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с государствами — членами Евразийского экономического союза", — сказал дипломат.

В конце января Корен в интервью ТАСС выражал надежду, что данное соглашение будет подписано через год-два.