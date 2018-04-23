Израиль возобновил переговоры по заключению соглашения о ЗСТ с ЕАЭС 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Израиль возобновил переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в понедельник посол страны в России Гарри Корен на торжественном приеме в честь 70-й годовщины независимости Государства Израиль.
"Сегодня мы возобновили переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с государствами — членами Евразийского экономического союза", — сказал дипломат.
В конце января Корен в интервью ТАСС выражал надежду, что данное соглашение будет подписано через год-два.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.