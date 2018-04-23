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Минтруд меняет правила ведения трудовых книжек: многое упростится
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Минтруд меняет правила ведения трудовых книжек: многое упростится 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Заполнять трудовые книжки по новым правилам начнут кадровики в ближайшем будущем. Работников можно будет не знакомить под роспись с каждой новой записью в документе. Как стало известно «КВ», соответствующие изменения подготовил Минтруд.
В ведомстве разработан проект новых правил хранения и учета трудовых книжек. Они будут гораздо мягче нынешних. Например, кадровики смогут не бегать за сотрудником всякий раз, когда в его трудовую книжку вносится какая-либо запись. Это может быть информация о переводе в другое подразделение или отдел, повышение по службе или поощрение. Сейчас любая запись в документ должна сопровождаться обязательным ознакомлением сотрудника под роспись в специальной личной карточке. Чиновники сочли это требование лишним и решили исключить его из правил. Кроме того, заверять записи об увольнении в трудовых книжках можно будет не основной печатью организации, а печатью отдела кадров. Это новшество облегчит жизнь кадровикам в том случае, если глава компании предпочитает не держать свою печать в офисе и носит ее с собой. Наконец, еще одно новшество коснется амбарных книг, в которых хранится информация о трудовых книжках. Действующий порядок требует от кадровиков их либо опломбировать, либо скреплять сургучной печатью. Этот пункт с введением новых правил также уйдет в историю. Источник
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