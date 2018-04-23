Прокуратура проведет масштабную проверку в сфере ЖКХ

Этот факт обмана, установила прокурорская проверка. Она же показала — развалюха в Югре , с жильцов которой собирают деньги, не единственный пример подобного незаконного начисления взносов на капремонт жителям аварийных домов.

Пример с аварийным домом в Югре — один из результатов прокурорской проверки, итоги которой обнародовало надзорное ведомство. Прокуроры проверяли качества услуг ЖКХ, которые получили граждане в прошлом году. Такие проверки по решению Генпрокуратуры идут по всей стране.

Вот как выглядит эта «коммунальная» картина в Уральском федеральном округе — крупнейшем и важнейшем для страны.

По словам самих прокуроров, ключевым индикатором реального положения дел для них было именно количество поступающих жалоб. А их оказалось не мало — в прошлом году только в этом округе было, как выразились прокуроры, пресечено больше 18 тысяч нарушений в самой чувствительной для граждан сфере.

Напомним, постоянно контролировать сферу ЖКХ прокуроров на местах обязывает приказ Генерального прокурора РФ . Сами же сотрудники надзорного ведомства говорят, что большое количество жалоб свидетельствует о наличии серьезных проблем.

Статистика неумолима — большинство жалоб населения традиционно связано с низким качеством коммунальных услуг, нарушением управляющими компаниями порядка начисления платежей, бездействием местных властей при расселении аварийного жилья.

Местные чиновники любым путем уклоняются от признания жилья непригодным для проживания

Очень интересным оказался опыт прокуратуры Челябинской области . Там прокуроры оспаривают в арбитражном суде незаконные, на их взгляд, сделки по передаче в безвозмездное пользование коммерческим структурам муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. Только в прошлом году челябинские прокуроры отправили в суды 615 таких исков. Видимо, нелишним будет распространить это полезное начинание на другие регионы страны.

Много вопросов на Урале вызывает переселение людей из аварийного жилья, хотя эта картина по стране почти благополучная. На начало 2017 года по округу в региональные адресные программы было включено 3902 аварийных домов, признанных таковыми до января 2012 года. По состоянию на первое сентября прошлого года во всех регионах, за исключением Свердловской области , удалось завершить программы переселения. Но появились и неожиданные сложности. В августе прошлого года прокуроры провели проверку и обнаружили 268 домов, которые при бездействии администраций в городах Дегтярске , Ивделе, Карпинске , Березовском, Камышлове и других, не включили ни в одну из программ переселения.

Проблемой, назвали прокуроры, стремление местных муниципалитетов не допустить роста числа нуждающихся в переселении граждан. Для этого они придумали вот что — местные чиновники любым путем уклоняются от признания жилья непригодным для проживания. Приехала прокурорская проверка в Невьянский городской округ Свердловской области, и увидела дома, с «явными признаками аварийности». А вот чиновники эти признаки почему-то не замечали, и на жалобы граждан отвечать не торопились. Кстати, рассказывают прокуроры, эти «чиновничьи хитрости», актуальны абсолютно для всех регионов страны.

Серьезные вопросы вызывает в надзорном ведомстве и капитальный ремонт многоквартирных домов. Итог прокурорского надзора — в Свердловской области руководитель Фонда содействия проведению капитального ремонта, не сумевший организовать ремонт даже половины из запланированных на год домов, по инициативе управления и прокурора области был уволен. А в Югре директор регионального фонда только благодаря вмешательству прокуратуры освобожден от занимаемой должности. Но увольнения не решили всех проблем.

В программы капремонта массово попадают аварийные дома. В прокуратуре округа рассказали, что были случаи признания аварийными домов сразу после капитального ремонта. То есть деньги, собранные с граждан, подчеркивают в прокуратуре, потрачены впустую. И добавляют, что имеется немало случаев, когда состояние домов после капитального ремонта ухудшается, начинают протекать крыши, обваливается фундамент, лопаются системы отопления.

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