Итоги конкурса знатоков «Ты — нижегородец» подвели в Нижнем Новгороде

В Нижегородском районе подвели итоги районного конкурса знатоков «Ты — нижегородец». Организатором выступил Информационно-исследовательский краеведческий центр «Истоки» совместно с управлением образования администрации Нижегородского района. Сам конкурс прошел в стенах Дома детского творчества Нижегородского района.

В рамках конкурса команды соревновались в знании истории Нижнего Новгорода XIX века. Им предстояло отгадать известных деятелей той эпохи, имена которых были зашифрованы в стихотворениях, продемонстрировать умение выделять важнейшие и судьбоносные события того периода. К юбилею Максима Горького учащихся проверили и на знание его произведений, причем чтецом выступил сам юбиляр. Сами учащиеся в качестве последнего задания демонстрировали различные творческие номера, связанные с нижегородской историей.

Знания и умения команд оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли Почетный работник образования РФ , руководитель ИИКЦ «Истоки» Р. М. Воробьева, доктор исторических наук, профессор Я. Т. Шварц, заслуженный деятель культуры РФ и почетный член общества «Нижегородский краевед» В. А. Харламов, заведующая отделом литературы по краеведению и российской истории Нижегородской областной детской библиотеки Л. В. Сускина и старший научный сотрудник Нижегородского института развития образования Э. С. Иткин. В перерыве для ребят исторические баталии разыграли специалисты по исторической реконструкции.

В упорной борьбе победителями стали команды МБОУ «Школа № 35» (младшая возрастная группа) и МБОУ «Гимназия № 1» (старшая возрастная группа). Они будут защищать честь района на городском конкурсе.