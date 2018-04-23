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Итоги конкурса знатоков «Ты — нижегородец» подвели в Нижнем Новгороде
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Итоги конкурса знатоков «Ты — нижегородец» подвели в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородском районе подвели итоги районного конкурса знатоков «Ты — нижегородец». Организатором выступил Информационно-исследовательский краеведческий центр «Истоки» совместно с управлением образования администрации Нижегородского района. Сам конкурс прошел в стенах Дома детского творчества Нижегородского района.
В рамках конкурса команды соревновались в знании истории Нижнего Новгорода XIX века. Им предстояло отгадать известных деятелей той эпохи, имена которых были зашифрованы в стихотворениях, продемонстрировать умение выделять важнейшие и судьбоносные события того периода. К юбилею Максима Горького учащихся проверили и на знание его произведений, причем чтецом выступил сам юбиляр. Сами учащиеся в качестве последнего задания демонстрировали различные творческие номера, связанные с нижегородской историей.
Знания и умения команд оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли Почетный работник образования РФ, руководитель ИИКЦ «Истоки» Р. М. Воробьева, доктор исторических наук, профессор Я. Т. Шварц, заслуженный деятель культуры РФ и почетный член общества «Нижегородский краевед» В. А. Харламов, заведующая отделом литературы по краеведению и российской истории Нижегородской областной детской библиотеки Л. В. Сускина и старший научный сотрудник Нижегородского института развития образования Э. С. Иткин. В перерыве для ребят исторические баталии разыграли специалисты по исторической реконструкции.
В упорной борьбе победителями стали команды МБОУ «Школа № 35» (младшая возрастная группа) и МБОУ «Гимназия № 1» (старшая возрастная группа). Они будут защищать честь района на городском конкурсе.
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