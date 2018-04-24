Возврат к аукционам на квоты создаст проблемы для отрасли

«Нас сначала подвели к тому, чтобы мы инвестировали в строительство судов, береговых фабрик, брали кредиты. И после того, как наши инвестиционные программы были расписаны на 15 лет вперед, нам говорят: ребята, весь краб будет пущен на аукцион», — описал ситуацию Владимир Журавлев , директор ООО «СЗРК-Мурманск».

Есть вопросы, считает он, и к вхождению новых игроков на рынок.

"Победители аукционов за прошлый год выбрали четверть от того, что было разрешено. Поэтому для всей отрасли очевидно — никаких аукционов, только исторический принцип", — акцентирует Журавлев.

В этот четверг, 26 апреля, на заседании правительственной комиссии с высокой степенью вероятности будет высказана позиция правительства по данному вопросу, сообщил член Правления РСПП , президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев

"Сначала говорили о том, что нужно вводить аукцион на весь объем крабов. Потом предложили 40 процентов на историческом принципе, 40 процентов — на аукцион, 20 процентов — инвестквоты. Чуть позже позиция еще раз изменилась, предложили проводить аукционы в отношении примерно 40 процентов общедопустимых уловов. Но при этом встроить, вмонтировать в требование аукциона требование по строительству судов", — напомнил Зверев историю вопроса. И констатировал, что это не очень экономически правильный подход.

Гораздо более эмоциональным в своем выступлении оказался экономист и публицист Михаил Делягин

Около 95 процентов краба идет на экспорт, привел он данные статистики.

"И это не от хорошей жизни. Это чудо да нам бы на российский стол! Но 70 процентов населения, по данным ВЦИОМ, бедны, испытывают нехватку денег на покупку простой бытовой техники. Здесь не до крабов", — с сожалением признал он.

И высказал мнение, что изменение характера регулирования ловли краба — это первый шаг. «Дальше это будет перенесено на все рыболовство в целом. Потому что краб — жемчужина не только с точки зрения вылавливания, но и жемчужина с точки зрения экономики. Рентабельность краба 60-70 процентов. Такое ощущение, что, когда где-то что-то идет хорошо, туда немедленно слетаются стервятники», — констатирует Делягин.

"Вылов увеличился в 3,4 раза. Налоги — 40 миллиардов рублей. Если 15 лет назад было 2900 рублей на тонну, то сейчас сумма налогов составляет примерно 10 тысяч рублей на тонну", — проинформировал он.

Пока же, продолжил мысль коллеги Александр Дупляков, президент НКО «Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока», основная проблема — отсутствие стабильности.

"К сожалению, я уверен в том, что на правительственной комиссии не будут представлены расчеты. Я не знаю, как можно обосновать идею изъять из отрасли серьезный финансовый объем, и это каким-то положительным образом скажется на дальнейшем развитии", — апеллировал к участникам круглого стола.

Поэтому, уверен экономист и политолог Михаил Хазин , говорить о перспективах сложно.

"Исторический принцип" распределения квот на вылов рыбы и краба, резюмировали участники «круглого стола» — единственный правильный вариант развития отрасли

"Рыбная отрасль — чуть ли не единственный пример развития за счет внутренних ресурсов. У меня есть полное ощущение, что делается попытка создать ситуацию, при которой участников внутреннего рынка могут лишить возможности развиваться за счет самостоятельных ресурсов и поставить их в зависимость от внешних ресурсов", — предполагает эксперт.

С одной стороны, заметил он, аукцион, который был проведен в 2017 году на пять тысяч тонн краба, принес в бюджет 25 миллиардов рублей. Если выставить на аукцион, при отказе от исторического принципа, до 60 тысяч тонн, крабовая отрасль должна выплатить в бюджет до 300 миллиардов рублей.

"Но, с другой стороны, активы, занятые в крабовой отрасли — это 80-85 миллиардов рублей. Весь капитал, связанный с добычей основного объема краба, это 60-65 миллиардов рублей. Годовая выручка на крабе в прошлом году была до 55 миллиардов рублей. Есть потенциальное требование 300 миллиардов. И есть бизнес, активы которого 80 миллиардов, а выручка — 55 миллиардов рублей", — напомнил эксперт.

Отказ от исторического принципа распределения квот, резюмировал он, является экономически необоснованным.

Получается, продолжил его мысль Вячеслав Зиланов , председатель КС «Севрыба», что отрасль находится в неустойчивом равновесии. «Любое изменение правил игры ее обрушит», — предупреждает он.

Александр Савельев , руководитель информационного агентства по рыболовству проинформировал собравшихся: «Мы сегодня направляем Генеральному прокурору запрос об исследовании конфликта интересов, а это — коррупционная, уголовная статья. Чего ради надо было ломать все законодательство? Прокуратура должна расследовать этот вопрос».

В свою очередь экономист и публицист Никита Кричевский высказал опасения, что при резко отрицательном отношении к возвращению аукционов со стороны профильных экспертов и специалистов отрасли решение будет принято то, которое нужно. «Естественно, его рекомендуют с доработками», — предполагает эксперт.

Хотя что дорабатывать? Законодательная база, в первую очередь, основана на исторически долгосрочном закреплении долей. «Исторический принцип распределения квот, — резюмировал Владимир Измайлов , бывший заместитель министра сельского хозяйства, — является основой для развития, базисом для работы отрасли».

Тем более, напомнила Маргарита Старшинова, председатель Региональной общественной организации ветеранов труда и работников рыбной отрасли, что пересадка камчатского краба в Баренцево море — абсолютно уникальная работа. «Очень важно, чтобы эти труды не пропали даром», — предупреждает она.