Будущее российской рыбной отрасли обсудили за круглым столом

Основным вопросом стало распределение квот на вылов краба. Росрыболовство предлагает продавать право на промысел на электронных аукционах. Однако рыбаки не одобряют эту идею и требуют сохранить так называемый «исторический принцип», который действует сейчас. По нему квоты между рыболовными компаниями распределяются с учетом того, сколько морепродуктов они добыли в предыдущие годы, сообщает телеканал «Россия 24».

Именно этот порядок, по их мнению, позволил отрасли успешно развиваться, свести к минимуму браконьерство, устранить квотных рантье и строить инвестиционные планы. Переход же к аукционам приведет к повышению цен на продукцию отрасли, вернет ее к зависимости от иностранного капитала, сократит уловы и снизит налоговые поступления.

"Мы уже почти шесть месяцев об этой проблеме говорим, к сожалению, она публично пока не обсуждается. Есть опасения, что мы будем поставлены перед фактом, какое-то где-то решение будет принято, о том, что давайте будут аукционы, а мы потом начнём обсуждать сам механизм. Хотелось бы, чтобы этого не произошло и надеюсь, что круглый стол поможет в этом", — заявил Александр Дупляков, президент НКО «Ассоциация добытчиков краба Дальнего востока».