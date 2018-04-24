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Будущее российской рыбной отрасли обсудили за круглым столом
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Будущее российской рыбной отрасли обсудили за круглым столом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Основным вопросом стало распределение квот на вылов краба. Росрыболовство предлагает продавать право на промысел на электронных аукционах. Однако рыбаки не одобряют эту идею и требуют сохранить так называемый «исторический принцип», который действует сейчас. По нему квоты между рыболовными компаниями распределяются с учетом того, сколько морепродуктов они добыли в предыдущие годы, сообщает телеканал «Россия 24».
Именно этот порядок, по их мнению, позволил отрасли успешно развиваться, свести к минимуму браконьерство, устранить квотных рантье и строить инвестиционные планы. Переход же к аукционам приведет к повышению цен на продукцию отрасли, вернет ее к зависимости от иностранного капитала, сократит уловы и снизит налоговые поступления.
"Мы уже почти шесть месяцев об этой проблеме говорим, к сожалению, она публично пока не обсуждается. Есть опасения, что мы будем поставлены перед фактом, какое-то где-то решение будет принято, о том, что давайте будут аукционы, а мы потом начнём обсуждать сам механизм. Хотелось бы, чтобы этого не произошло и надеюсь, что круглый стол поможет в этом", — заявил Александр Дупляков, президент НКО «Ассоциация добытчиков краба Дальнего востока».
"В настоящее время говорить о реформе регулирования ради, так сказать, мнимого и такого бумажного увеличения налогов, на мой взгляд — это очень рискованно. Реформа ради реформы, в данном случае, о чём говорят некоторые люди, что это принесёт больше денег, но вопрос-то не в том, принесёт ли больше денег, мы не знаем, что это принесёт, а рисковать достижениями ради неясных, так сказать, обещаний — это, на мой взгляд, совершенно недопустимо", — отметил Глеб Кузнецов, экономист, политолог.
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