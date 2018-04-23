Наукоемкие технологии в медицине и фармацевтике

Стратегия развития инноваций

В рамках российской политики по формированию федеральной инновационной системы в 2015 году под управлением правительства была разработана и одобрена государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики — национальная технологическая инициатива (НТИ). Принцип НТИ базируется на технологических платформах по аналогии с принятой Евросоюзом системой и также предусматривает инструменты софинансирования и поддержки разработчиков прорывных технологий.

Алексей Репик. НТИ сформировала целевое видение по девяти рынкам будущего, объем каждого из которых через 10–20 лет должен превышать в мировом масштабе 100 млрд долларов. Одним из таких рынков назван HealthNet. В 2017 году Президентский совет по модернизации и инновационному развитию экономики одобрил дорожную карту HealthNet. Авторами дорожной карты являются первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и председатель совета директоров компании «Р-Фарм»

Согласно прогнозу НТИ, объем глобального рынка HealthNetв рамках мирового рынка здравоохранения достигнет к 2020 году 2 трлн долларов и более 9 трлн долларов -к 2035 году. При этом к 2035 году российская доля рынка HealthNetбудет составлять не менее 3% от мирового объема.

Ключевые сегменты рынка HealthNet

Превентивная медицина

Сегмент, помогающий предотвратить развитие заболеваний с учетом индивидуального подхода к диагностике, лечению и реабилитации.

Спорт и здоровье

Сегмент увеличения резервов здоровья, включающий в себя сбор, обработку информации, доставку ее потребителю и формирование рекомендаций и мероприятий на основании команд из аналитического центра.

Генетика

Сегмент включает в себя следующие сектора: генетическая диагностика, биоинформатика, генная терапия, фармакогенетика, медико-генетическое консультирование, раннее выявление и профилактика наследственных заболеваний.

Информационные технологии в медицине

Сегмент проектирования и реализации устройств и сервисов по мониторингу и коррекции состояния человека: цифровой паспорт, сбор, анализ и рекомендации на основе данных, включая телемедицину.

Долголетие

Сегмент, направленный на продление периода здоровой жизни человека, отдаление наступления болезней на поздний срок за счет результатов исследований в области геронтологии, гериатрии и генетики и биомедицинских технологий.

Биомедицина

Сегмент рынка персонализированной медицины, новых медицинских материалов, биопротезов, искусственных органов включает направления инженерной биологии человека, животных и растений.

Российский рынок

Медицина в целом во всем мире становится одной из самых инновационных и быстро развивающихся отраслей экономики. Так, сегодня мировой рынок здравоохранения составляет 10% от мирового ВВП и растет на 5,2% в год.

Российский рынок товаров и услуг HealthNet составляет 1,4% от мирового (13,9 млрд долларов). К 2035 году доля российского рынка будет составлять 3,58% (310 млрд долларов) от всего объема мирового рынка.

Превентивная медицина

Прогнозируемый охват населения услугами превентивной медицины до 2035 года вырастет с 6 до 50%. При этом одним из важнейших направлений превентивной медицины является разработка отечественных вакцин.

Основным заказчиком вакцин в России является государство, закупающее их для вакцинации согласно Национальному календарю, который утверждается приказом Минздрава России и определяет сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского страхования (ОМС). Сегодня единственным поставщиком по Национальному календарю является медицинский холдинг Госкорпорации Ростех — «Нацимбио», созданный в 2014 году и объединивший ключевых игроков рынка — НПО «Микроген», ОАО «Синтез» и ООО «Форт»

Среди целей «Нацимбио» — уже к 2020 году реализовать полное импортозамещение вакцин для Национального календаря. К этому же времени холдинг планирует выпускать до 100% противотуберкулезных препаратов, а также более 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С.

В 2017 году «Нацимбио» увеличил поставки вакцин для профилактики гриппа на 20%, обеспечивая беспрецедентный для страны охват населения вакцинацией против гриппа — более 45%. (В 2016 году вакцинацию прошли 38,3% населения страны. Во многих развитых странах показатель вакцинации против гриппа — около 75%.) В «Нацимбио» подтвердили, что впервые за все время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России. На всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.

Всего за три года работы «Нацимбио» в составе Ростеха нарастил свой продуктовый портфель, который сегодня составляет более 300 лекарственных препаратов.

Промежуточные результаты программы импортозамещения на рынке вакцин

Биомедицина и инновационное протезирование

В России более 12 млн человек имеют группу инвалидности, из них более 200 тыс. нуждаются в протезировании нижних или верхних конечностей. Настоящим прорывом последнего десятилетия стали бионические протезы, позволяющие людям, потерявшим конечности, продолжать обычный образ жизни.

Все сегодняшние R&D-проекты в мире сфокусированы на двух направлениях: удешевление самого протеза и улучшение системы управления. Если для первой проблемы существуют более-менее подходящие решения, то в области разработки систем управления все только начинается.

В нашей стране бионика развивается в том числе в рамках программы федерального значения «Медицина будущего». Участвующий в этой программе ОАО «Загорский оптико-механический завод» (входит в холдинг «Швабе» ) разработал электронный модуль, который является частью протеза руки, но также может быть размещен в области голеностопа и коленного сустава. При ампутации конечностей хирурги стараются сохранить активность двигательного нерва и выводят его на оставшуюся эффективную мышцу. Специальная система, разработанная специалистами завода, регистрирует сигналы от сохраненных мышц, распознает их и приводит в движение соответствующие части протеза. Раскрываются и делают хватательные движения пальцы, осуществляется ротация конечности, нога двигается по определенной траектории. Для работы системы не требуется обучение «носителя», а достигнутые устойчивые результаты работы интерфейса позволяют говорить о скором запуске устройства в серию.

Также в 2017 году Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука представил в Росздравнадзор набор антропоморфных бионических протезов локтя, колена и стопы человека, управляющихся с помощью нейроинтерфейса. Разработка направлена для выработки методики и проведения клинических испытаний. Система готова к серийному производству, при котором стоимость одного протезного устройства будет в районе 1 млн рублей.

Медицинская техника

Как ни странно, в последние годы локомотивом высокотехнологичной медтехники стали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предприятия ОПК, столкнувшись с сокращающимся объемом госзаказа и необходимостью наращивания гражданской продукции, осознали, что обладают значительным научно-технологическим и производственным потенциалом для налаживания выпуска новых видов техники и изделий медицинского назначения.

Причем многие из отечественных разработок не имеют аналогов в мире и вполне могут заменить иностранное медицинское оборудование в разных направлениях медицины: онкологии, офтальмологии, гематологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и неотложной медицине.

Прежде всего, это телемедицинские, лазерные технологии, наркозно-дыхательные аппараты, оборудование для нейрохирургии, микрохирургии и стоматологии, неонатальное оборудование, приборы для ультразвуковой диагностики и терапии, мобильные пункты забора крови, холодильное оборудование для хранения и транспортировки препаратов.

Среди лидеров в этой области, вышедших из отечественного ОПК, такие компании, как концерн «Вега» , где на финальной стадии разработки находятся нейростимулятор для лечения заболеваний неврологического и психиатрического профиля, магнитный стимулятор для исследований и лечения пациентов с поражением центральной нервной системы, хирургическая навигационная станция, которая позволяет хирургу в ходе операции видеть полную 3D-картину организма пациента, а также портативная система экспресс-диагностики «Ридер», идентифицирующая патогенные микроорганизмы и их чувствительность к антимикробным препаратам.

Еще одним успешным примером диверсификации является входящий в Ростех холдинг «Швабе», изначально специализирующийся на высокоточной оптике. Сейчас он занимает 50% российского рынка перинатального оборудования.

Выводы

· Законодательные и нормативные акты открывают в экономике путь для инноваций, но избыточные административные барьеры могут стать серьезными препятствиями для эффективного развития любой отрасли.

· Важнейшую роль в развитии отрасли начинает играть скорость освоения и внедрения инноваций и новых проектировочных решений.

· Производство медицинской аппаратуры является профильным бизнесом всего для нескольких сотен отечественных компаний. При этом большинство предприятий выпускают медтехнику вместе с другими продуктами индивидуального и промышленного потребления.

· Вакцины против эпидемических заболеваний можно рассматривать как стратегические лекарства.

Рекомендации

· Кибербезопасность — серьезный фактор, способный ликвидировать разрыв между возможностями технологий и их практическим внедрением. Соответственно, развитые в контуре Ростеха компетенции ИБ позволяют создавать собственные защищенные решения, а также осуществлять продажи модуля ИБ для сферы здравоохранения на открытом рынке.

· Достижения в области создания и производства новых вакцин позволяют прогнозировать к 2025 году расширение перечня управляемых инфекций до 27 в развитых и до 37 -в развивающихся странах. Это обусловливает необходимость совершенствования имеющегося Национального календаря профилактических прививок. Включение современных комбинированных вакцин даст возможность добавить в НКПП вакцины и против других управляемых инфекций, которые сейчас в календаре отсутствуют.

· Задача импортозамещения медицинской техники и изделий медицинского назначения в значительной степени может быть решена за счет использования имеющегося в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации научно-технического задела, обеспечения эффективного взаимодействия с медицинским сообществом.

· В связи с отсутствием у предприятий ОПК ряда компетенций, необходимых для вывода продукции на гражданский рынок, необходимо инициировать создание центров ДПО при предприятиях или в регионах, направленных на обучение управленческого состава предприятий.

Необходима каталогизация производимой отечественными предприятиями медтехники и проведение конкурентного анализа иностранных компаний.