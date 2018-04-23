ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку риска по кредитам подпавших под санкции компаний

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения и качества обслуживания долга по кредитам компаний, подпавших под санкции, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России в случаях, когда в отношении юридических лиц иностранными государствами и союзами с 9 апреля 2018 года введены меры ограничительного характера, информирует о следующем. При классификации кредитной организацией ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, предоставленных юридическим лицам, финансовое положение которых и качество обслуживания долга по предоставленным ссудам и качество полученного обеспечения ухудшилось в связи с введением мер ограничительного характера, кредитной организацией может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и категории качества обеспечения", — говорится в письме ЦБ.