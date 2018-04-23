ЦБ разрешил банкам не ухудшать качество кредитов санкционным компаниям

"Кредитной организации может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения", — говорится в документе.

Тем самым, регулятор предоставил банкам возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам компаниям, попавшим в новый санкционный список.

Письмо действует по 31 декабря 2018 года включительно.