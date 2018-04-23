ЦБ разрешил банкам не ухудшать качество кредитов санкционным компаниям 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банк России разрешил кредитным организациям не ухудшать качество кредитов, предоставленных подпавшим под санкции США компаниям, следует из письма ЦБ за подписью его зампреда Василия Поздышева, опубликованного на сайте регулятора.
"Кредитной организации может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения", — говорится в документе.
Тем самым, регулятор предоставил банкам возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам компаниям, попавшим в новый санкционный список.
Письмо действует по 31 декабря 2018 года включительно.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. На прошлой неделе глава крупнейшего российского банка Герман Греф сообщал, что санкции США могут привести к тому, что банковский сектор потеряет около 80-100 миллиардов рублей.