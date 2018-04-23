Пластиковая упаковка усугубляет проблему пищевых отходов

Хотя отдельные виды упаковки помогают продлить срок годности продуктов, пластиковая тара не уменьшает, а увеличивают объемы пищевых отходов. К такому выводу пришли специалисты Института европейской экологической политики, проведя исследование «Распаковано: как одноразовый пластик мешает решить проблему пищевых отходов в Европе. И что нам нужно делать вместо этого», опубликованное на сайте экологической организации «Гринпис России».

Эксперты подсчитали, что с 1950-х гг. использование пластиковой упаковки, как и образование пищевых отходов, в Европе постоянно росли, достигнув 15 млн т и 30 млн т в год, соответственно.

Как установили эксперты, к образованию пищевых отходов приводят жесткие требования к размеру и форме товара в розничных сетях, а также формат упаковки. К примеру, обрезая стручковый горошек под тару, ритейлер превращает в мусор 30-40% бобовых. Групповая упаковка (несколько товаров скрепляются одним материалом) вынуждает человека покупать больше нужного.

"Мы видим, что складывание, обертывание, разливание продуктов в пластиковую тару и упаковку не уменьшает количество испорченной пищи, а, наоборот, способствует появлению новых пищевых отходов", — отметил координатор потребительской кампании в организации «Друзья Земли Европа» Мид Болгер.

Упаковка увеличивает и пластиковые отходы. Специалисты подсчитали, что брюссельские рестораны производят 32 тыс. т мусора в год, треть приходится на упаковку. Всего европейцы используют 49 млн т пластика в год, 40% из которого является упаковкой товаров. Большая часть пакетов и тары выкидывается после первого использования. При этом меньше 30% материала перерабатывается, остальное сжигается или оседает на свалках.

По словам эксперта проекта «Ноль отходов» «Гринпис России» Александра Иванникова, данные проблемы актуальны и для России . «Супермаркеты продают тонны побочной продукции, которая после нескольких минут использования становится мусором. Примерно половина того, что оказывается в мусорном ведре, — это одноразовый пластик. А вторая половина — пищевые отходы. Огромные объемы такого мусора каждый день отправляются на переполненные свалки, где они перегнивают, выделяя свалочный газ, который доставляет столько проблем людям по всей стране».

Как считают эксперты, чтобы сократить пищевые и пластиковые отходы, необходимо изменить методы продажи и упаковки товаров. Авторы исследования предлагают использовать упаковку, когда она действительно нужна, укоротить цепочку поставок, чтобы избежать необходимости защищать продукцию с помощью пластика, использовать перерабатываемую упаковку, внедрить многоразовую тару в систему доставки еды, законодательно ограничить использование одноразовой упаковки, повысить осведомленность о роли продовольствия в экономике, внедряя устойчивые методы ведения сельского хозяйства, поддерживая местный бизнес.

Необходимо проводить и просветительские уроки среди населения, считают специалисты. Около 20–25% пищевых отходов в домохозяйствах составляют упакованные товары. Люди выбрасывают, как правило, слишком крупные продукты, с вышедшим сроком годности или тару, которую сложно опорожнить.

Авторы привели в пример эксперимент, проведенный при участии 61 семьи. Половина участников, предварительно прослушавшая курс по современным экологическим проблемам, каждую неделю исследования выбрасывала на 5 кг меньше продуктов и более критично относилась к упаковке.

Специалисты рекомендуют гражданам использовать многоразовые сумки, стеклянные или керамические контейнеры, заворачивать хлеб в текстиль и хранить в деревянных ящиках, а стебли салата и трав погружать в воду, чтобы продукты дольше оставались свежими, изучать, какие фрукты и овощи можно хранить при комнатной температуре.

Материал предоставлен проектом "+1".