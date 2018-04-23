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В Италии выходца из Чечни приговорили к пяти годам тюрьмы за терроризм
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В Италии выходца из Чечни приговорили к пяти годам тюрьмы за терроризм 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 23 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Судья Марко Галези из южноитальянского города Бари приговорил в понедельник к пяти годам лишения свободы выходца из Чечни Эли Бомбаталиева, который был признан виновным в международном терроризме исламистского толка и подстрекательстве к ведению вооруженного джихада, сообщил журналистам представитель суда.
Бомбаталиев был арестован в городе Фоджа в июле 2017 года по указанию Управления по борьбе с организованной преступностью Бари. По данным следствия, 38-летний чеченец планировал организовать кровавый теракт, жертвами которого должны были стать, в том числе и мусульмане. К исполнению своих преступных планов он собирался привлечь других людей, в частности, свою 49-летнюю жену Марию Качмазову, проживавшую в Неаполе. По информации следственных органов, этой женщине была уготована судьба «шахидки» и после ареста Бомбаталиева она была экстрадирована из Италии по соображениям национальной безопасности.
Бомбаталиев поддерживал тесные связи с террористической организацией «Исламское государство»*, был членом группировки «Имарат Кавказ»* и участвовал во многих преступных акциях, в частности, в нападении на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. По некоторым данным, он также воевал на стороне террористов в Сирии. На юг Италии он прибыл из Бельгии и осел в городе Фоджа, где получил статус беженца. Сообщалось также, что он готовился совершить массовый теракт как раз в Бельгии, где у него имелись связи с местными террористическими ячейками.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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