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Исландия возобновит охоту на исчезающих китов
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Исландия возобновит охоту на исчезающих китов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Единственная в Исландии китобойная компания Hvalur заявила, что планирует возобновить отлов находящихся под угрозой исчезновения финвалов (сельдяной кит или сельдяной полосатик), который был приостановлен в 2016 году. Фирма cсылается на потребности рынка и планирует добыть в ближайший сезон почти 200 млекопитающих. Новость вызвала протесты защитников прав животных. Детали сообщает AFP. Два года назад предприятие приостановило промысел вследствие «коммерческих сложностей», возникших в Японии: эта страна была крупнейшим заказчиком продукции Hvalur. На тот период спрос снизился, к тому же стране ввела ограничения на импортные товары, в том числе изменила стандарты для измерения уровней многохлористого бифенола (химического загрязнителя) в китовом мясе.
"Теперь, когда японская бюрократия несколько упростилась, а местная администрация нас услышала, мы планируем возобновить ловлю китов", — заявил президент Hvalur Кристиан Лофтсон. Кроме того, предприятие заявило о планах сотрудничества с Исландским университетом в вопросах разработки лекарственных препаратов. Для производства потребуются содержащиеся в китовом мясе вещества, помогающие в борьбе с железодефицитной анемией. От заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает почти 30% населения планеты (2 млрд человек).
Сезон китобойного промысла начинается в Исландии 10 июня. В этом году Hvalur получила квоту на забой 161 финвала, однако имеет право реализовать и 20% от не использованной в прошлом году квоты, что означает дополнительные 30 особей. Во время последней охоты в 2015 г. компания отловила 155 китов. «Это решение не основывается на реальных потребностях рынка и не соответствует результатам актуальных опросов общественного мнения. Я очень разочарован», — заявил Сигурштейнн Массон из исландского отделения Международного фонда защиты животных (IFAW). Опубликованный в октябре 2017 года. IFAW опрос показал, что лишь 35,4% жителей государства поддержали охоту на китов — это на 7,4% меньше, чем в 2014 году. (42%).
Международный союз охраны природы в 1996 году объявил финвала, второе по величине после синего кита животное планеты, исчезающим видом. По данным 2000-х годов., численность млекопитающих составляла около 53 тыс. особей. С 1986 года действует мораторий на коммерческий китобойный промысел любых видов китов, введенный Международной китобойной комиссией. Правительства Исландии и Норвегии разрешили охоту в одностороннем порядке.
Исландия возобновила китобойный промысел в 2006 году. В стране есть еще одна компания IP-Utgerd Ltd, специализирующаяся на добыче китов вида малый полосатик. Китобойный промысел не поддерживают ни Евросоюз, ни США, обещавшие в 2014 г. ввести против Исландии экономические санкции.
Материал предоставлен проектом "+1".
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