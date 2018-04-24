В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала

В посольстве России в Токио презентовали дизайнерское кимоно с росписью, на которую авторов вдохновили природные, культурные и исторические достопримечательности России. Информация об этом появилась на сайте Kodo News.

Судя по размещенной фотографии, на кимоно художники изобразили силуэт Байкала, лес, а также даже советский «Спутник» и героя сказки «Конек-Горбунок» Ивана с жар-птицей. По сообщению издания, стоимость кимоно оценивается в 2 млн йен — это 18,7 тысяч долларов США.

Кимоно представила российско-японская модель Ася Марданова, которая призналась, что наряд ее очень впечатлил:

«Это кимоно очень хорошо олицетворяет мою Родину. Надеюсь, у меня будет возможность когда-нибудь снова его надеть», — сказала Ася.

Такие кимоно японцы делают для каждой страны-участницы летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Уже создано 100 подобных нарядов, полная коллекция будет готова к Играм. Дизайнеры таким образом надеются распространить моду на кимоно по всему миру.