Ещё
В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала 

АиФ Иркутск 13 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В посольстве России в Токио презентовали дизайнерское кимоно с росписью, на которую авторов вдохновили природные, культурные и исторические достопримечательности России. Информация об этом появилась на сайте Kodo News.
Судя по размещенной фотографии, на кимоно художники изобразили силуэт Байкала, лес, а также даже советский «Спутник» и героя сказки «Конек-Горбунок» Ивана с жар-птицей. По сообщению издания, стоимость кимоно оценивается в 2 млн йен — это 18,7 тысяч долларов США.
Кимоно представила российско-японская модель Ася Марданова, которая призналась, что наряд ее очень впечатлил:
«Это кимоно очень хорошо олицетворяет мою Родину. Надеюсь, у меня будет возможность когда-нибудь снова его надеть», — сказала Ася.
Такие кимоно японцы делают для каждой страны-участницы летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Уже создано 100 подобных нарядов, полная коллекция будет готова к Играм. Дизайнеры таким образом надеются распространить моду на кимоно по всему миру.
АиФ Иркутск: последние новости
Ирина Ежова стала советником мэра Иркутска Судебные приставы приостановили работу ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People» Сакральный путь. Дорогу на Ольхон хотят сделать из инновационных материалов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»827
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО137
Порошенко обратился с просьбой к националистам25
Для россиян хотят ввести новые штрафы163
Россия поставила США серьезное условие315
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение