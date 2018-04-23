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Минфин США продлил крайний срок завершения сделок американских компаний с «Русалом»
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Минфин США продлил крайний срок завершения сделок американских компаний с «Русалом» 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Русалом» Олега Дерипаски, который попал под новые санкции США, до 23 октября 2018 года, говорится в документе ведомства. Ранее американские компании должны были завершить все действующие контракты и прекратить взаимодействие с «Русалом» до 5 июня.
«Все транзакции и деятельность для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США с участием объединенной компании «Русал» или любого другого лица, в котором «Русал» прямо или косвенно владеет 50% или больше, и которые действовали до 6 апреля 2018 года, разрешены до 23 октября 2018 года», — говорится в документе.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal.
Санкции вступили в силу с момента принятия, но компаний предоставлялось время до 7 мая, чтобы прекратить операции с «Русалом» и до 5 июня — чтобы расторгнуть существующие долгосрочные контракты с компанией.
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