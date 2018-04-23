Закон о «дальневосточном гектаре» для соотечественников направят в Госдуму

МОСКВА , 23 апреля. Проект закона, дающего возможность передавать земли на Дальнем Востоке в собственность участникам госпрограммы переселения соотечественников, решили направить на рассмотрение в Государственную думу . Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном сайте.

Ранее в среду правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект. В комиссии отметили, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию , в первую очередь на Дальний Восток.

"Внести в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

В документе добавляется, что официальным представителем правительства при рассмотрении этого законопроекта палатами Федерального Собрания РФ назначается статс-секретарь — заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточныйгектар» можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.