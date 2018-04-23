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Закон о «дальневосточном гектаре» для соотечественников направят в Госдуму
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Закон о «дальневосточном гектаре» для соотечественников направят в Госдуму 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. Проект закона, дающего возможность передавать земли на Дальнем Востоке в собственность участникам госпрограммы переселения соотечественников, решили направить на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном сайте.
Ранее в среду правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект. В комиссии отметили, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток.
"Внести в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
В документе добавляется, что официальным представителем правительства при рассмотрении этого законопроекта палатами Федерального Собрания РФ назначается статс-секретарь — заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточныйгектар» можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф».
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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Источник: РФ имеет техническую возможность поставить С-300 Сирии в течение месяца В совет директоров "Норникеля" вместо Дерипаски выдвинут Андрей Лихачев из "Иркутскэнерго" Ветер повалил около 900 деревьев в Москве
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