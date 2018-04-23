«Скромность родилась позже меня»: Максим Галкин обратил внимание на свою красоту

Телеведущий и пародист Максим Галкин неожиданно отвлекся от своей семьи и решил поговорить о себе любимом. Так, артист обнародовал свою крайне удачную фотографию и вместе с восхищенными поклонницами занялся нескромным самолюбованием, впрочем сделал он это в своей легкой и шутливой манере.

Шоумен Максим Галкин решил напомнить всему миру, что он еще весьма ничего, а потому выложил свой новый снимок и нескромно разговорился о своей природной красоте. Поклонницы, долгое время восхищавшиеся его талантливыми детьми, с радостью переключили свое внимание на самого Максима и поддержали его шутливую манеру самовосхваления.

Стоит отметить, что внимание к своей мужской красоте артист привлек довольно необычным образом, напрямую заявив, что считает себя красивым, и даже посмеялся, признав себя человеком, необремененным скромностью. «Ну что тут скажешь… ну что есть, то есть… красив… Да, скромность родилась позже меня, а с другой стороны, вот так не обратишь внимание, не ткнёшь в очевидное — да и не заметят, пройдут мимо», — заявил юморист, предлагая публике обратить взор на его статные черты лица.

Впрочем, сложно отрицать, что снимок действительно был на редкость удачным, и, как отметили восхищенные поклонницы, с таких фотографий надо картины писать, да на стены вешать. Также пользователям сети понравилась манера самовосхваления артиста, и они одобрили его поведение, отвесив ему с пуд комплиментов в ответ. «Ну да, ну да, Максим! Мимо вас пройдешь и не заметишь!» «Намек с бревно!» «Браво! Вы не умрете, Максим, от скромности! Шучу. Весело, с юмором, в Вашей манере. Хорошо-то как!» «Приколист Максим! Ну что есть, то есть! Красота небывалая!» «Правильно! Сам себя не похвалишь, никто не похвалит»

Интересно, что Максим Галкин и в самом деле немало времени уделяет своему имиджу и заботится о том впечатлении, которое он производит на окружающих. Как и многие другие звезды, артист старается сохранить свою юность и включает в свой гардероб молодежные вещи, а иногда даже и слишком усердствует со стилем, буквально подражая тинэйджерам своими нарядами. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!