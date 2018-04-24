В Ульяновске площади Ленина хотят вернуть название Соборная 

Заседание комиссии, посвященной вопросу возвращения центральной площади города исторического названия «Соборная площадь» прошло 23 апреля в управлении архитектуры и градостроительства города. Большинством голосов было принято решение о переименовании. Инициатива будет направлена главе города Сергею Панчину для принятия окончательного решения.
Идея возникла у активистов партии «Справедливая Россия», региональное отделение которой ныне возглавляет Михаил Сычев. Дальнейшая цель — восстановление снесенного в 30-е годы Свято-Троицкого собора.