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В Ульяновске площади Ленина хотят вернуть название Соборная
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В Ульяновске площади Ленина хотят вернуть название Соборная 

АиФ — Ульяновск 51 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Заседание комиссии, посвященной вопросу возвращения центральной площади города исторического названия «Соборная площадь» прошло 23 апреля в управлении архитектуры и градостроительства города. Большинством голосов было принято решение о переименовании. Инициатива будет направлена главе города Сергею Панчину для принятия окончательного решения.
Идея возникла у активистов партии «Справедливая Россия», региональное отделение которой ныне возглавляет Михаил Сычев. Дальнейшая цель — восстановление снесенного в 30-е годы Свято-Троицкого собора.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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