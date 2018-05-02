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В Ульяновске на площади Ленина (Соборной) случился конфликт на Первомай
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В Ульяновске на площади Ленина (Соборной) случился конфликт на Первомай 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: Newsroom24
На площади Ленина Ульяновска, недавно официально переименованной в Соборную, во время праздничных мероприятий члены и сторонники КПРФ во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куринным прервали выступление детского коллектива и попытались со сцены призвать к протестам против лишения центральной площади города имени Ленина.
Напомним, площадь Ленина в Ульяновске была переименована в Соборную со ссылкой на некие пожелания и опросы жителей города. Постановление горадминистрации на этот предмет было подписано 24 апреля, а опубликовано 26 апреля. При этом Общественная палата высказалась против переименования. В редакцию «АиФ» также поступают возмущенные переименованием звонки жителей города.
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