В Новосибирске началась онлайн-трансляция с площади Ленина, где будет парад

Военный парад войск Сибирского гарнизона с участием бронетехники пройдет сегодня, 9 мая, на площади им. Ленина. Начало — в 10.00.

Увидеть парад Победы новосибирцы смогут в том-числе и в режиме онлайн. Как сообщили накануне в пресс-службе мэрии Новосибирска, 9 мая в в 9.50 стартует интернет-трансляция праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

— в 9.50 —начнется трансляция парада Победы в Новосибирске

— сразу после окончания парада начнется шествие «Бессмертного полка»;

— с 18.00 до 22.00 можно увидеть праздничную программу на площади им. Ленина, которая завершится под залпы артиллерийского салюта и фейерверка.

Интернет-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте мэрии: http://tv.novo-sibirsk.ru/.