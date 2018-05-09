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В Новосибирске началась онлайн-трансляция с площади Ленина, где будет парад
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В Новосибирске началась онлайн-трансляция с площади Ленина, где будет парад 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Военный парад войск Сибирского гарнизона с участием бронетехники пройдет сегодня, 9 мая, на площади им. Ленина. Начало — в 10.00.
Увидеть парад Победы новосибирцы смогут в том-числе и в режиме онлайн. Как сообщили накануне в пресс-службе мэрии Новосибирска, 9 мая в в 9.50 стартует интернет-трансляция праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
— в 9.50 —начнется трансляция парада Победы в Новосибирске;
— сразу после окончания парада начнется шествие «Бессмертного полка»;
— с 18.00 до 22.00 можно увидеть праздничную программу на площади им. Ленина, которая завершится под залпы артиллерийского салюта и фейерверка.
Интернет-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте мэрии: http://tv.novo-sibirsk.ru/.
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