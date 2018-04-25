Ульяновская Общественная палата отвергла идею переименования площади Ленина 

В Ульяновске комиссия при городском управлении архитектуры утвердила инициативу по переименованию площади Ленина в Соборную. По словам инициаторов, процедура переименования запущена, остались формальности.
Вместе с тем, Общественная палата региона во главе с ее руководителем Александром Чепухиным идею не поддержала.
«Мы обсудили с членами Общественной палаты это предложение — все против». Соборов на площади нет и маловероятно, что они там появятся, а вот памятник вождю пролетариата стоит и его имя уже срослось с площадью. Чепухин просит администрацию города обратить внимание на позицию ОП УО.