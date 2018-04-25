Ульяновская Общественная палата отвергла идею переименования площади Ленина

Ульяновске комиссия при городском управлении архитектуры утвердила инициативу по переименованию площади Ленина в Соборную. По словам инициаторов, процедура переименования запущена, остались формальности.

Вместе с тем, Общественная палата региона во главе с ее руководителем Александром Чепухиным идею не поддержала.