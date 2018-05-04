С парковки на площади Ленина убрали машины

Днём 4 мая на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска убрали все припаркованные автомобили.

По наблюдениям корреспондента НГС, автомобили убрали с площади около 12:00.

«Там будет монтаж сцены, место готовят под монтаж сцены, поэтому убрали автомобили», — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

Военные запланировали на Красном проспекте в Новосибирске две репетиции Парада Победы. 5 мая, в субботу, движение перекроют с 7 утра до 15:30, а 7 мая, в понедельник, — с 18:00 до 22:30.

НГС подготовил схему перекрытий в эти дни. Кроме того, в связи с репетициями временно изменится движение общественного транспорта.