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Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина
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Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Праздничный митинг КПРФ и ЛКСМ прошел на площади Ленина в Нижнем Новгороде 1 мая.
Его открыл первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров. В своем выступлении он отметил, что в этом году праздник совпал с 200-летним юбилеем философа и теоретика Карла Маркса, который создал коммунистическую теорию и заложил основу будущей социалистической идеи, Завершился митинг принятием резолюции.
Ранее первомайская акция под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» прошла на площади Народного единства. Newsroom24 публиковал фото с данного мероприятия.
Фото с сайта: www.kompas-rf.ru
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