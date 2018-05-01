Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина

Праздничный митинг КПРФ и ЛКСМ прошел на площади Ленина в Нижнем Новгороде 1 мая.

Его открыл первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров . В своем выступлении он отметил, что в этом году праздник совпал с 200-летним юбилеем философа и теоретика Карла Маркса , который создал коммунистическую теорию и заложил основу будущей социалистической идеи, Завершился митинг принятием резолюции.

Ранее первомайская акция под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» прошла на площади Народного единства. Newsroom24 публиковал фото с данного мероприятия.

Фото с сайта: www.kompas-rf.ru