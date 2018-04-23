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Работники завода «Русала» попросили Москву спасти Саяногорск от последствий санкций
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Работники завода «Русала» попросили Москву спасти Саяногорск от последствий санкций 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сотрудники Саяногорского алюминиевого завода «Русала», который попал под американские санкции, считают, что если правительство не сможет минимизировать последствия ограничительных мер, город «обречен», сообщают СМИ.
«Русал» — градообразующее предприятие в Саяногорске, сокращение сотрудников сильно ударит по жителям города, пишет Reuters.
«Здесь все, вся жизнь этого города, зависит уже от Русала», — приводит агентство слова Евгения Иванова, экс-сотрудника Саяногорского завода, который теперь работает в частной компании, также от него зависимой.
По его мнению, город «просто умрет», если что-то произойдет с заводом.
Другой работник, проработавший на заводе более шести лет, заявил, что правительству нужно вмешаться в ситуацию.
Источник в Минфине заявил, что у правительства нет другого выхода, кроме как помочь «Русалу», чтобы избежать шахтерских забастовок, подобных протестам 90-х годов.
Саяногорск — один из 319 моногородов в России.
В городе два техникума, и практически все выпускники потом идут работать на предприятия «Русала», сказал один инженер завода. По мнению работников, в случае сокращения люди уедут из города.
При этом «Русал» также выделяет серьезные деньги на благоустройство регионов, в которых работает. В Саяногорске грантовые конкурсы гражданских проектов «Русала» позволили построить спортивные и социальные объекты, сообщили работники завода агентству, также на средства компании построена единственная больница в городе, два детских сада, санаторий, спортивные центры и церковь.
Саяногорский алюминиевый завод — третий по величине завод по выплавке металла в России.
Ранее в понедельник сообщалось, что США могут снять санкции с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в том числе против «Русала» и Дерипаски. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как может спастись «Русал» в условиях санкций со стороны США.
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