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Патрушев обсудил в Москве с представителем КНР двустороннее сотрудничество
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Патрушев обсудил в Москве с представителем КНР двустороннее сотрудничество 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем двустороннее взаимодействие в сфере безопасности во время встречи в Москве, сообщает пресс-служба СБ РФ.
"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с… Го Шэнкунем. Собеседники обсудили текущую международную ситуацию, а также перспективы российско-китайского двустороннего взаимодействия и сотрудничества в сфере безопасности в форматах ШОС и БРИКС", — говорится в сообщении.
Обе стороны подчеркнули актуальность повестки предстоящей IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля.
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