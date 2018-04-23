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ЦБ пояснил принцип работы банков с компаниями, подпавшими под санкции
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ЦБ пояснил принцип работы банков с компаниями, подпавшими под санкции 

Банки.ру 1 час назад
Банк России разъяснил, как кредитным организациям следует работать с подпавшими под санкции с 9 апреля 2018 года юридическими лицами.
«При классификации кредитной организацией ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, предоставленных юридическим лицам, финансовое положение которых и (или) качество обслуживания долга по предоставленным ссудам и (или) качество полученного обеспечения ухудшилось в связи с введением мер ограничительного характера, уполномоченным органом управления кредитной организации может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения мер ограничительного характера», — говорится в документе, опубликованном на сайте Центробанка.
В этой связи в обоснование решения уполномоченного органа управления кредитной организации рекомендуется включать документальное подтверждение взаимосвязи ухудшения качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика (контрагента) — юридического лица и (или) категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения с введением мер ограничительного характера.
Кредитным организациям рекомендуется направлять информацию о принятом решении и обоснование решения в Банк России (структурное подразделение ЦБ).
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