ЦБ пояснил принцип работы банков с компаниями, подпавшими под санкции

Банк России разъяснил, как кредитным организациям следует работать с подпавшими под санкции с 9 апреля 2018 года юридическими лицами.

«При классификации кредитной организацией ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, предоставленных юридическим лицам, финансовое положение которых и (или) качество обслуживания долга по предоставленным ссудам и (или) качество полученного обеспечения ухудшилось в связи с введением мер ограничительного характера, уполномоченным органом управления кредитной организации может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения мер ограничительного характера», — говорится в документе, опубликованном на сайте Центробанка.

В этой связи в обоснование решения уполномоченного органа управления кредитной организации рекомендуется включать документальное подтверждение взаимосвязи ухудшения качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика (контрагента) — юридического лица и (или) категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения с введением мер ограничительного характера.

Кредитным организациям рекомендуется направлять информацию о принятом решении и обоснование решения в Банк России (структурное подразделение ЦБ).