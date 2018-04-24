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ЦБ объявил о новых мерах по поддержанию устойчивости банков в условиях санкций
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ЦБ объявил о новых мерах по поддержанию устойчивости банков в условиях санкций 

Банки.ру 1 час назад
Центробанк объявил о введении временных мер по поддержанию устойчивости российских банков в условиях антироссийских санкций, заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
«В целях нивелирования негативного влияния санкций, вводимых отдельными иностранными государствами в отношении юридических лиц, на показатели деятельности кредитных организаций и поддержания кредитования отраслей российской экономики, Банк России вводит временные меры (до конца 2018 года), позволяющие уполномоченным органам управления кредитных организаций принимать решения о неухудшении: оценки финансового положения заемщика (контрагента); качества обслуживания долга по ссуде (например, при реструктуризации ссуды, возникновении просроченных платежей); категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера; категории качества обеспечения», — уточнил он.
По словам Поздышева, это позволит банкам не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера по сравнению с последней отчетной датой, предшествующей дате введения санкций.
Ранее ЦБ разъяснил, как кредитным организациям следует работать с подпавшими под санкции с 9 апреля 2018 года юридическими лицами.
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